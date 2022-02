Honden hebben het vermogen om onze taal gedeeltelijk te begrijpen

Veel onderzoekers zijn nagegaan of mensen en honden op dezelfde manier naar gezichten kijken. Dit werd vergeleken met situaties waarin zij keken naar stimuli die niets met gezichten van mensen of honden te maken hadden.



Zo hebben mensen bijvoorbeeld de vreemde voorkeur om vooral naar de rechterkant van een gezicht te kijken, met een vertekening naar links vanuit het gezichtspunt van de persoon die kijkt. Honden vertonen dit gedrag niet bij andere honden. Verrassend genoeg vertonen zij ook een vertekening naar links bij het kijken naar gezichten van mensen. Het is alsof ze hebben geleerd hoe ze het gezicht van een mens moeten lezen zoals wij dat doen.



In een recentere studie werd onderzocht hoe honden reageerden op positieve en negatieve gezichtsuitdrukkingen, in combinatie met een overeenkomend stemgeluid (bv. blij gezicht en een blije stem) of juist afwijkend (droevig gezicht met een blije stem). Honden hadden een voorkeur voor combinaties waarbij gezicht en stem dezelfde emotie toonden, ongeacht of deze positief of negatief was. Ze hadden het dus door als het niet met elkaar strookte.