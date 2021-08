Honderden demonstranten in Nijmegen zijn de stilte zat: ‘Ik breek liever nog een keer mijn nek, in plaats van Lowlands missen’

column Boos zijn is af en toe ook wel lekker

19 augustus Afgelopen week vertelde de buurman dat er iemand boos was vanwege mijn stukje over Theo in deze krant vorige week. Wat blijkt, Theo is een natuurlijke dood gestorven. Het was dus geen zelfmoord. Ik ben afgegaan op de verhalen van de buren en heb daardoor iets geschreven wat niet waar was. Sorry.