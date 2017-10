Honderden spookjongeren thuisloos in Nijmegen

NIJMEGEN - Spookjongeren worden ze wel genoemd. Of bankhoppers. Jongeren die geen thuis hebben, maar niet dakloos zijn. Omdat er altijd wel een kennis is met een bank waar ze op kunnen slapen. Hun aantal groeit.

In Nijmegen zijn het er inmiddels een paar honderd. Meer dan tweehonderd in elk geval. Hoeveel precies weet niemand. Dat is omdat jongeren – anders dan oudere zwervers – vaak op de bank slapen bij een bekende en onder de radar blijven van gemeente of hulpverleners.

Woningmarkt

De oververhitte woningmarkt heeft ermee te maken, zegt Hendrik-Jan Derksen. Hij is projectleider jeugd bij stichting Dagloon, het Nijmeegse werkbedrijf voor dak- en thuislozen. Er zijn te weinig goedkope woningen. En in studentenstad Nijmegen geven kamerverhuurders meestal de voorkeur aan studenten boven andere jongeren. De kostendelersnorm speelt ook een rol. Die houdt in dat hoe meer volwassenen in een huis wonen, des te lager de uitkering. Verder leven steeds meer jonge vluchtelingen op straat.

Geen uitzondering