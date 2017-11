Hondje dat Nijmeegs 'spoordrama' overleefde, is terecht

Een botsing op het spoor gaat over de twee vrouwen die vorig jaar met hun vijf honden voor de trein stapten op het spoor tussen Nijmegen en Groesbeek. Een hond wist te ontkomen. Van Casteren reconstrueerde die dag. Voor het boek sprak hij onder meer met nabestaanden, de machinist en passagiers in de bewuste trein.



Hij deed er alles aan om ook de nieuwe eigenaren van de hond te vinden. Zo klopte hij onder meer aan bij het asiel in Balgoij waar het dier naar toe was gebracht. Maar tevergeefs, het leverde niets op. Totdat hij vrijdagmiddag in de radio-uitzending van bij Omroep Gelderland vertelde over zijn boek en ook het enige overgebleven hondje.