Hoogbegaafd kind is een hoge kostenpost

De hoge bijdrage leidt tot gemor onder ouders. ,,Voor kinderen die niet mee kunnen komen, geldt zo’n hoge ouderbijdrage niet”, zegt Stijn Verbruggen, vader van twee hoogbegaafde kinderen op basisschool De Hazesprong in Nijmegen. Hij betaalt per kind 1.200 euro per jaar. Dankzij die bijdrage krijgen zijn kinderen van maandag tot en met vrijdag voltijds onderwijs voor hoogbegaafden. In deze regio zijn er tien scholen die zulk uitgebreid hoogbegaafdenonderwijs bieden aan kinderen met een IQ boven de 130.



Op basisschool Het Talent in Lent betalen ouders 1.145 euro per jaar en begon de discussie over geld de sfeer op school te bepalen. Daarom is afgesproken dat ouders en leerkrachten er niet meer over praten in de klas of op het schoolplein, maar hun vragen en opmerkingen meteen aan het bestuur richten.