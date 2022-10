Hoogleraar en uitvinder slaan handen ineen: De kanker te lijf met een biobatterij

,,Dan verschrompelt een tumor misschien. Of de celwand wordt zwakker, waardoor de chemotherapeutica er sneller in kunnen. Dan heb je geen of minder chemo en bestraling nodig”, zegt radioloog en hoogleraar Jelle Barentsz (66) uit Malden. Wat het effect zal zijn, is nog onbekend. ,,We willen hiermee ook de diagnostiek verbeteren: ‘Kanker beter zien’.”

Barentsz werkt in in het Radboudumc in Nijmegen. Hij is een veelvuldig onderscheiden wetenschapper, ontwikkelde onder meer de wereldwijde standaard voor prostaat-MRI. ,,Vroeger moesten alle patiënten met verdenking van prostaatkanker weefselprikken ondergaan, tot wel twaalf naalden. Nu hoeft dat bij de helft van de mannen niet meer. Let wel, we hebben het over twee miljoen mannen per jaar.”