Hoogleraar fietst in restaurant van Radboud, geïnspireerd door Maarten van der Weijden

Nijmege­naar Clem Bongers (80) mag zich Mr Senior Pride 2019 noemen

25 juni NIJMEGEN/ UTRECHT - Clem Bongers uit Nijmegen is tijdens de Nationale Roze Ouderendag in Utrecht gekozen tot Mr Senior Pride 2019. Bongers kreeg de onderscheiding omdat hij zich al jaren belangeloos inzet voor anderen en daardoor ‘veel betekent voor de LHBTI-ers in het algemeen en voor LHBTI-ouderen in het bijzonder’.