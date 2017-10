Hoogleraar klapt uit school over seksueel misbruik in wetenschap

Evers onderbouwt die uitspraak met voorbeelden. Ze schrijft over een beroemde robotica professor uit Amerika die haar tijdens een conferentie in Japan een goede massage wilde geven. Over het misbruik door een medestudent. Over een professor die na een feest niet meer naar huis kon en moest ‘overnachten’. Namen worden niet genoemd. ‘Om de carrières en privélevens van bovengenoemde eikels te beschermen, helaas’, schrijft Evers.



De hoogleraar werkt in een mannenwereld en benadrukt dat het om een enkeling gaat. Ze voelt zich als vrouwelijke senior onderzoeker geroepen de weg voor andere slachtoffers van seksuele intimidatie vrij te maken. Er heerst een gevoel van schaamte, omdat ze de megafoon niet eerder oppakte. Maar beter laat, dan nooit. Evers: ,,Je kunt als trut of leugenaar te boek komen te staan. Maar ik voel me nu meer gesetteld. En ik hoop dat mensen denken: als zij het zegt, dan zal het niet uit de duim gezogen zijn.”



Ergens hoopt Evers dat ze ongelijk heeft. Dat het wel meevalt. ,,Maar we weten allemaal dat de verhalen waar zijn.” De hoogleraar wil mannen oproepen. ,,Als zoveel vrouwen dit soort ervaringen hebben, dan helpt het misschien eens naar het gedrag van anderen en je eigen gedrag te kijken. Ben ik goed bezig? Is dit acceptabel?”