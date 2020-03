Hoogleraar Smeulders: ‘Verwarm Nijmegen met warmte uit de Waal’

Medipoint verbijs­terd over gedwongen afscheid regio Nijmegen: ‘Kwaliteit verliest van lagere prijs’

10:39 NIJMEGEN - Ongeloof overheerst bij Medipoint, grootste aanbieder in Nederland van wmo-hulpmiddelen als een rolstoel, scootmobiel en rollator. Het bedrijf is door de regio Nijmegen per 1 juni aan de kant gezet.