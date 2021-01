Hoogwater op komst: hooglanders worden vast geëvacueerd

,,Rijkswaterstaat heeft ons gewaarschuwd dat er een redelijk grote kans is dat er over een aantal dagen een golf aan komt”, zegt Ronald Goderie van Taurus. ,,We willen niet wachten tot het te laat is.” De meeste dieren worden naar natuurgebied Keent bij Grave gebracht, waar ze veilig zijn.

Ook in de Ooijpolder worden al voorbereidingen getroffen om tientallen galloway-runderen en konikpaarden van de Erlecomse waard naar de hoger gelegen Millingerwaard te verplaatsen. Daar is Free Nature de kuddebeheerder. ,,Volgens de weersverwachtingen kan er begin volgende week een hoogwatergolf komen”, zegt Wilbert Verriet van Free Nature. ,,Momenteel sneeuwt het stroomopwaarts en op donderdag gaat dat over in regen. Dat betekent dat er een dubbele hoeveelheid water deze kant uit komt. We hebben dus nog wel wat tijd, maar het is goed om al wat werk te hebben gedaan.”

De Erlecomse Waard loopt bij een waterpeil van 12.80 meter bij Lobith al onder. Het duurt dan nog wel tot 14.00 meter voordat de complete uiterwaard blank staat, maar voor de dieren is er al eerder geen vluchtroute meer. Daarom zijn de galloways en koniks maandag al bijeengedreven in een vangwei. Dinsdag worden de dieren in een kraal gedreven waarna ze in groepjes van zeven naar de C.R. Waiboerweg worden vervoerd, het hoogste punt in de Millingerwaard.