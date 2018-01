Hoogwater trekt bekijks, water stijgt nog tot maandag

Met je yogamatje naar De Vereeniging

18:53 NIJMEGEN - Dat is weer eens wat anders: op zondagochtend in sportkleding met je yogamatje naar het concertgebouw. Voor een yogales met live klassieke muziek in De Vereeniging, een activiteit in het kader van het Nationaal Theaterweekend. Er zijn twee sessies met elk vijftig plaatsen, helemaal uitverkocht.