update Flinke schade na omvallen grote bouwstei­ger in Nijmeegse Toorop­straat

12:48 NIJMEGEN - In de Tooropstraat in Nijmegen is maandagochtend een steiger omgevallen die gebruikt wordt voor de bouwwerkzaamheden aan het winkelcentrumpje waar ook de Coop in zit. De steiger, die over de hele gevel van het winkelcentrum was opgebouwd, blokkeert de hele weg. Hoogstwaarschijnlijk is de harde wind de oorzaak. Op dit moment zijn bouwvakkers volop bezig om de steiger af te breken. Hierdoor blijft de Tooropstraat, tussen de Joseph Israëlsstraat en het benzinestation, naar verwachting tot 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer.