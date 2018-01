Hordes 'hoogwatertoeristen' in Nijmegen: 'dit is zo indrukwekkend'

Hoogwater schrikt honden niet af bij nieuwjaarsduik Millingen

19:17 MILLINGEN - Even was het onzeker of de dertiende Nieuwjaarshondenduik in Millingen aan de Rijn door zou gaan. ,,We zaten een beetje met het hoogwater’’, zegt organisator Willy Claus van eethuis De Gelderse Poort. ,,Als het prikkeldraad in de uiterwaarden onder water had gestaan, hadden we de duik afgelast.’’ Niemand die zijn hond aan de scherpe pinnen wil zien hangen. Onder water.