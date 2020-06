Horeca zet terras op in Nijmeegs Thiemepark

Kunstenaar Harrie Gerritz (80) werkt door ‘tot hij er bij neervalt’, net als Picasso

16:19 WIJCHEN - Beeldend kunstenaar Harrie Gerritz uit Wijchen werd dit jaar 80. Nog dagelijks werkt hij in zijn atelier in natuur- en recreatiegebied De Berendonck. Bang voor corona is hij niet. De lockdown is voor hem eerder een zegen. ,,Ik kan nu eindelijk werk maken dat niemand hoeft te hebben.’’