Horecabaas Oubaha noemt woorden Rutte pure misleiding: ‘Wij zijn tot 1 maart 2021 dicht’

Rechter: Radboudumc moet ontslagen medisch specialist weer in dienst nemen

26 oktober NIJMEGEN - Een specialist gynaecologische oncologie is in december vorig jaar ten onrechte ontslagen door het Radboudumc. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem geoordeeld. Het ziekenhuis moet het dienstverband met de arts, die ook hoogleraar is, herstellen.