‘Houd de Waalstranden vrij en gun nieuwe generaties het recht op mooie herinneringen aan die plek’

Verhalen over Joodse stadsgeno­ten bij Open Joodse Huizen Nijmegen: ‘Door het raam zagen ze hoe Piet werd weggevoerd’

NIJMEGEN/UBBERGEN - Luisteren naar persoonlijke verhalen over Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog: dat kan op vijf adressen, in de huizen waar ze tijdens de oorlogsjaren woonden of werkten, tijdens Open Joodse Huizen Nijmegen.

29 april