Huidkanker treft Gelderland: in tien jaar tijd dubbel zoveel patiënten

Opvallend is de stijging van het aantal diagnoses van huidkanker. In een tijdsbestek van tien jaar is het aantal patiënten met die vorm van kanker verdubbeld in de provincie: ongeveer de helft van alle ziektegevallen betreft huidkanker. Dat ligt in lijn met de rest van Nederland.



Landelijk kregen 118.000 Nederlanders in 2019 kanker. Dat is ongeveer één op de 150 inwoners. In 2018 lag dat aantal met 116.000 nog iets lager.



Een lichte stijging die goed te verklaren is, zegt een woordvoerster van KWF Kankerbestrijding: ,,De toename komt onder andere door bevolkingsgroei en vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben.”