Huilend je hond inschrijven bij z'n eigen voedselbank

Het Nijmeegse initiatief staat niet op zichzelf. In Velp zit de Dierenvoedselbank Gelderland (390 klanten). Er is ook een Dierenvoedselbank Wageningen (50 klanten) en in Cuijck zorgt Kim de Bruijni in haar eentje voor huisdieren in nood, 'nu zeven honden en negen katten'. Al deze 'dierenvoedselbanken' van particulieren delen voer of uit in meerdere gemeenten. Direct, aan baasjes zelf, of gekoppeld aan een voedselbank. In heel het land zijn nu zo'n twintig dierenvoedselbanken, schat Lilianne van Doorne van de stichting Bevordering Dierenwelzijn. Ze merkt dat ook meer reguliere voedselbanken diervoer gaan uitdelen als ze dit van supermarkten ontvangen.



Van Doorne verwijst alleen naar dierenvoedselbanken die volgens bepaalde regels werken. Zoals: geef voer voor dieren die er al waren vóórdat de financiële misère begon en geef geen gratis voer weg voor pups of kittens. ,,Mensen die al in geldnood zitten, moeten door het gratis voer niet worden aangespoord nóg meer dieren te nemen’’, zegt Van Doorne. Ook hecht ze aan transparantie, dus dat bijvoorbeeld op Facebook wordt verantwoord wat er in en uitgaat. Ze vindt het beter alleen voer en geen toebehoren te verstrekken, zoals manden of benches. ,,Zo voorkom je de verdenking dat je het illegaal doorverhandelt.’’