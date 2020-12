Huiswerkbegeleiders kunnen sneller lerarendiploma halen: meer docenten om tekort tegen te gaan

Liefst 70 procent rijdt te hard op twee Molenhoek­se wegen; politie gaat extra controles uitvoeren

7 december MOLENHOEK - De politie gaat extra controleren op snelheid op de Ringbaan en de Heumensebaan in Molenhoek. De maximum snelheid op beide wegen is 30 kilometer per uur. Uit een recente controle bleek dat liefst 70 procent van de automobilisten er te hard rijdt, schrijft de politie in een Facebookpost.