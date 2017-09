Huizenmarkt rond Nijmegen oververhit: kopers betalen meer dan vraagprijs

Dat zegt Marcel Hermsen, makelaar en voorzitter van de NVM-makelaars regio Nijmegen.

Vraagprijs

Zo ging in de wijk Grootstal een huis voor 275.000 euro van de hand, terwijl de vraagprijs 260.000 was. ,,Dan heb je tien, twaalf bezichtigingen en biedt er een boven de verkoopprijs.’’

In de Dukatenbuurt (nabij het Goffertpark) bood de uiteindelijke nieuwe eigenaar 7.000 euro bovenop de vraagprijs van 350.000 euro. Makelaar Pim Driessen zegt dat 37 van de 65 huizen die hij in Nijmegen verkocht, bijna de helft dus, boven de vraagprijs van de hand gingen. In Wijchen gaat het volgens Driessen naar schatting ook om 25 tot 30 procent van de woningen. ,,Het gaat vaak om een bedrag van 10- tot 15.000 euro.’’

Krapte

De huizengekte heeft alles te maken met krapte: er zijn te weinig woningen. En de rente is laag. Het bord 'Te Koop' staat in Nijmegen gemiddeld zes weken in de tuin van een huis in een goede buurt met een goede prijs, zegt Hermsen. ,,Een gewild koophuis dat op 1 september op de markt kwam, is nu wel verkocht.’’

Populair zijn onder meer (nieuwbouw)huizen in Lent, Brakkenstein, Groenewoud, Nijmegen-Oost en Hazenkamp maar ook de goedkopere huizen in Nijmegen-West dichtbij de stad zijn gewild. ,,In Lindenholt, Dukenburg en Hatert, wijken die verder van stad, bossen en universiteit liggen, is de verkoop lastiger’’, zegt Hermsen.

Er werden in de regio Nijmegen in gemiddeld 53 dagen, 854 woningen verkocht. De verkoopprijzen zijn in een jaar gestegen met gemiddeld 5,7 procent naar nu 242.000 euro. In de regio staan op dit moment 800 huizen te koop. ,,Dat is een kwart van het aanbod een aantal jaren geleden, in 2013 waren er zo'n 2.600 huizen in de verkoop.’’

Kwartiertje rijden

Huizenkopers die in Nijmegen niets van hun gading vinden, wijken steeds vaker uit naar omliggende dorpen als Malden en Molenhoek. ,,Maar een kwartiertje rijden van de stad.’’