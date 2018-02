Huizenprijzen schieten omhoog in Nijmegen, nieuwe wijk Batavia gewild

NIJMEGEN - Wie na twee of drie keer uitloten nu een huis heeft in de nieuwe wijk aan de Waal in West, heeft geluk én een beetje pech. Want die woning is wel in een half jaar tijd 30 tot 40 mille duurder geworden.

De huizenprijzen in Nijmegen schieten omhoog en vooral in het nieuwbouwproject Koningsdaal. Honderden Nijmegenaren willen dolgraag wonen in de nieuwe Nijmeegse wijk Batavia, die verrijst tussen Weurtseweg en Waal, in de oksel van stadsbrug De Oversteek.

Chagrijn

Maar er zijn wachtlijsten en inmiddels neemt onder mensen die al twee keer of vaker zijn uitgeloot voor een huis het chagrijn toe vanwege de huizenprijzen, die omhoog vliegen. Een herenhuis dat in de vorige verkoopronde, een half jaar terug, nog 339.000 euro kostte, gaat nu voor 378.000 euro van de hand.

Gijs van Hout hoor je niet klagen. De 32-jarige Nijmegenaar en zijn vriendin zijn dolblij. Een paar weken geleden kregen ze horen dat ze waren ingeloot na vier jaar op de wachtlijst te hebben gestaan. Ze wonen nu prima gehuurd in het centrum, maar ja, zeggen ze, de rente is nu zó laag. Bovendien zijn ze wel toe aan iets groters.

Fors meer

Maar de twee gaan fors meer betalen dan wanneer ze eerder waren ingeloot: zo'n 30.000 tot 40.000 meer dan in de vorige bouwfase het geval was geweest. 375.000 euro betalen ze voor een huis dat in de vorige ronde 340.000 euro kostte. Maar, relativeert Van Hout, de prijzen van bestaande huizen zijn ook gestegen. ,,Daar betaal je duizenden euro's bovenop de vraagprijs. Dit is de markt, dit is de prijs. Het is duur, ja, maar je hóeft het niet te kopen.''

De belangstelling voor de in retrostijl gebouwde woningen in de nieuwe wijk in Waalfront West blijft onverminderd groot. Een huis in jaren 30-stijl, met een tuin, dicht bij de binnenstad en in een wijk die overduidelijk geïnspireerd is door de sfeer van Bottendaal en 'Oost', dat is wat mensen willen.

Wachtlijsten

,,We hadden 200 gegadigden voor 30 huizen'', zegt Henri Schimmel van projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds). ,,De wijk bewijst zich steeds meer. De tijd dat het een bouwput was, is voorbij. Nu ontstaat een sneeuwbaleffect, zijn er wachtlijsten van 1.000 mensen en meer.''

Marktcomform

Over de forse prijsstijgingen zegt hij: ,,Toen we begonnen, twee, drie jaar geleden, waren de huizen redelijk scherp geprijsd. Nu zijn het marktconforme prijzen. Overal stijgen de huizenprijzen. Ook de kostprijs stijgt: de prijs van de grondprijs en van de bouw. Leveranciers vragen ook 10, 15 procent meer. Elke nieuwe bouwfase stijgt de prijs. Dat de huizen hun waarde behouden, blijkt wel uit de eerste doorverkoop van een huis in Koningsdaal.''

Dat herenhuis met vier verdiepingen aan de Laan van Oost-Indië werd begin dit jaar opgeleverd, ging op 23 januari al in de verkoop en werd op 2 februari doorverkocht voor 475.000, blijkt op huizensite Funda. Dat is minimaal 1 ton meer dan de eerste eigenaar ervoor heeft betaald

Normaal

Ook Vereniging Eigen Huis stelt dat de prijsstijging van nieuwbouwhuizen onder meer te maken heeft met stijgende kosten, ook door strengere milieueisen.

,,Dat is voor een deel waar. Maar aannemers hebben in de jaren dat het crisis was in de bouw vaak onder de kostprijs gewerkt om maar aan het werk te blijven. Nu kunnen ze weer normale prijzen vragen. We zitten nu weer op het normale prijsniveau'', aldus de woordvoerder.

,,Wat ook iedere keer gebeurt bij nieuwbouwprojecten: bouwer en makelaar kijken samen wat de prijs zou kunnen zijn. Dan maken ze een rekensom: zo veel voor de grond, zo veel voor de bouw en zo veel marge. En ze vragen zich af: wat doet de markt? Wat heeft de koper ervoor over? En dan kijken ze naar bestaande bouw. Dat zit allemaal verdisconteerd in de prijs. Vragen ze te veel, dan worden de huizen niet verkocht.''

Huizenprijzen