Hulpverleners houden hun hart vast: ‘We zien eerste mensen al die door energieprijzen in problemen komen’

Wat schulden met mensen doet, zien de vrijwilligers van de Stichting SchuldhulpBuddy – in Berg en Dal, Mook en Middelaar en Heumen – in de praktijk. Mensen hebben slapeloze nachten, functioneren niet meer goed op hun werk en zien door de bomen het bos niet meer. Vaak ook omdat er te lang wordt gewacht met het vragen van hulp, ondertussen het ene gat met het andere vullend.

,,De schaamte is groot”, vertelt de Nijmeegse Ida Egberink, die sinds drie jaar vrijwilliger en coördinator is bij de stichting. ,,Daardoor kloppen ze vaak laat aan, niet om vijf voor, maar om vijf óver twaalf. Terwijl wij juist heel laagdrempelig zijn, we zijn geen overheidsinstantie. Tegelijk lijkt het bespreekbaarder te worden, je hoort er meer over, op televisie en in de media. En het is ook echt beter om er vroeg bij te zijn.”