Leden Syrische verzetsgroep waren bij vertoning documentaire City of Ghosts in Lux

Ware gezicht

In 2014 vielen IS-troepen binnen en riepen Raqqa uit tot de hoofdstad van hun kalifaat. De milities bepalen het straatbeeld. Ze voeren openbare executies uit, in het centrum hangen gekruisigde mensen en worden soms vrouwen gestenigd. Raqqa is afgesloten van de buitenwereld. Eesa: ,,Daarom zijn we gaan filmen. Om de wereld het ware gezicht van IS te laten zien: de verwoesting, de onmenselijkheid, het misbruik, het geweld.’’



De activisten verenigen zich onder de naam Raqqa is Being Slaugtered Silenty (RBSS) en vertalen hun reportages in het Engels. Nieuwszenders als BBC, CNN, Al Jazeera nemen hun beelden over en andere media volgen. Daarom beschouwt IS de burgergroep als een serieuze tegenstander. De meest zichtbare leden van RBSS moeten vluchten. Degenen (ongeveer veertien mensen) die nog in Syrië zijn, sturen hun informatie en filmbeelden door naar de leden in het buitenland (tien personen). Zij bewerken het nieuws en zorgen voor de distributie.



De terreurgroep oefent druk uit door familieleden te intimideren. De vader van Hamoud Al-Moussa, collega en vriend van Hussam Eesa, wordt opgepakt en geëxecuteerd. IS stuurde de beelden op. Dit is te zien in City of Ghosts. In deze scène komt alles samen: de persoonlijke gevolgen van het verzetsleven, het gevaar, het geweld en de mediastrijd.