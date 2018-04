ID-kaart oorlogsheld gestolen op Canadese begraafplaats

GROESBEEK - Bij een inbraak in een busje, dat geparkeerd stond bij de Canadese begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, is zaterdagochtend onder meer de ID-kaart van de overleden Engelse oorlogsheld John Brooks gestolen. De kaart zat in een tas van zijn dochter Eugenie Brooks (53) die met elf veteranen een bezoek bracht aan het kerkhof.

Volledig scherm Eugenie Brooks, dochter van Engelse piloot, laat de medailles zien die zij nog in bezit heeeft. De ID-kaart van haar vader werd wel gestolen. © Joop Verstraaten

Autokrakers sloegen een zijruit in van het busje waarmee het gezelschap zich liet vervoeren en nam de tas van Eugenie Brooks mee. Daarin zaten naast de ID-kaart , haar portemonnee , haar eigen ID-bewijs, paspoort en enkele persoonlijke bezittingen. ,,Gelukkig bewaarde ik de medailles van mijn vader die hij na de Tweede Wereldoorlog heeft gekregen niet in die tas, anders waren die ook nog weggeweest’’, reageerde de aangedane dochter 's avonds in haar hotel in Ooij. ,,Ik hoop dat de tas toch nog gevonden wordt.’’ Zij heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie in Berg en Dal.

Medailles

Haar vader John Brooks was piloot en zorgde als escorte dat de bommenwerpers veilig hun bommen konden afvuren zonder dat zij van onderaf beschoten werden. Zelf is hij twee maal neergeschoten waarbij hij eenmaal in de Franse Pyreneeën terecht kwam en lopend wist te vluchten. Hij heeft medailles gekregen van diverse legeronderdelen uit Frankrijk , België en Nederland.