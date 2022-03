‘Iedereen lijkt bang te zijn voor vieze handen’, maar Michael van de Kwik-Fit niet

VIDEO/UPDATE Explosie gemist? Kijk terug hoe iconische schoor­steen Electrabel in Nijmegen tegen de vlakte gaat

NIJMEGEN - De iconische schoorsteen bij het voormalige Electrabel in Nijmegen is definitief verleden tijd. De gecontroleerde explosie vond vanochtend plaats om 9.00 uur. Dat is een uur later dan gepland. De oorzaak van de vertraging is niet bekend.

