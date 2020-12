Iedereen wacht op de coronaspuit, maar het tbc-vaccin is óók begin 2021 klaar: werkt het ook tegen corona?

Hoe snel daar precies duidelijkheid over is, is afhankelijk van het aantal infecties met corona de komende maanden: hoe meer dat er zijn, hoe sneller betrouwbaar kan worden gezegd of het vaccin voldoende beschermt.



,,Maar op zijn laatst is het in mei duidelijk’’, stelt professor Mihai Netea, hoogleraar experimenteel interne geneeskunde aan het Nijmeegse Radboudumc die het onderzoek mede aanstuurt. In totaal 22 ziekenhuizen, waaronder alle universitaire ziekenhuizen, doen aan het onderzoek mee. Het wordt getest op ongeveer zesduizend mensen.