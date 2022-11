Iemand gooide brandbare stof via brievenbus naar binnen, Nijmeegse kerk fikte flink; toch is-ie nu mooier

Kerk in Nijmegen voorlopig dicht door grote brand: ‘Behoorlijk veel schade’

NIJMEGEN - De kerk in de Nijmeegse wijk De Gildekamp waar donderdagavond brand uitbrak, gaat voorlopig niet open. De schade die is ontstaan is daarvoor te groot, vertelt voorganger Jaap Maris. Het vuur is mogelijk aangestoken, laat een woordvoerder van de politie een dag na de brand weten.

9 juli