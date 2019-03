IJshockeykampioenen AHOUD Devils hossen op platte kar voor Nijmeegs stadhuis

Favoriete plek Model Leonie Hesselink moest wennen aan Nijmegen: ‘Achter­hoek­se rust komt terug in park’

16:24 KOTTEN/ NIJMEGEN - Van het boerenleven in de middle of nowhere naar het drukkere, stadse leven in Nijmegen. Het was best wennen voor topmodel Leonie Hesselink (26), die vorig jaar Kotten verruilde voor de Waalstad waar ze samenwoont met haar vriend.