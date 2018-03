IJskoude Stevensloop: meer afmeldingen, maar geen problemen

Oost ontmoet Oost trekt ruim vierhonderd bezoekers

17:45 NIJMEGEN - De elfde editie van de Nijmeegse buurtdag Oost ontmoet Oost trok vandaag ruim vierhonderd bezoekers. De jaarlijks terugkerende dag in Nijmegen-Oost is bedoeld om bewoners uit de wijk te informeren over dat wat speelt in de wijk.