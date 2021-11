‘Ik dacht dat we het ergste wel hadden gehad, maar wonen op Heumensoord is ook een hel’

Sportclubs worstelen met nieuwe coronare­gels: toernooien afgelast, onzeker­heid over competitie

NIJMEGEN/GROESBEEK/BEUNINGEN - Sportverenigingen in de regio worstelen met de nieuwe coronamaatregelen. Er is twijfel of wedstrijden spelen verantwoord is nu er in de avonduren niet getraind mag worden. Veel wedstrijden zijn überhaupt al geschrapt.

27 november