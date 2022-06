Ik vermoed dat er een dappere vrouw is heengegaan

OVERSCHRIJVINGEN NIJMEGEN EO Spelers van opgedoekte zondag­teams BVC en Alverna in trek, complete metamorfo­se Achilles’29 en NEC-ama­teurs

NIJMEGEN - De transferdeadline in het amateurvoetbal is vannacht verstreken. Spelers komen en gaan bij de clubs uit de regio Nijmegen. Zeker de voetballers van de opgedoekte zondageersteklassers BVC’12 en Alverna (de clubs kiezen voor zaterdagvoetbal) zijn in trek. Welke aanwinsten versterken komend seizoen je favoriete club? Wie zet de stap omhoog? En wie gaat afbouwen op lager niveau. Een overzicht.

16 juni