'Illegale lijken' in Honigcomplex roepen dubbel gevoel op bij bezoekers

videoNIJMEGEN - Kijken naar skeletten, organen en ledematen is - of ze mogelijk illegaal verworven zijn of niet - populair. Een dubbel gevoel roepen de vele uitgestalde lichaamsdelen van de omstreden expositie Real Human Bodies bij de bezoekers wel op.

Dat bleek donderdag op de eerste, drukbezochte dag van de rondreizende tentoonstelling Real Human Bodies, die nog tot en met zondag in het Nijmeegse Honigcomplex te zien is.

Ophef

Over de expositie ontstond eerder ophef, omdat de lichaamsdelen deels zouden komen van Chinezen die hier geen toestemming voor gaven. 'Niet illegaal', zei tourmanager Eddy Mareco daar over, want in China mogen lijken naar de wetenschap gaan als nabestaanden zich niet melden. Actievoerders menen dat de lijken wel degelijk illegaal naar Nederland zijn gekomen. Niet-geïdentificeerde lijken mogen volgens de wet in China pas na een maand vrijgegeven worden. Dan zijn ze ongeschikt voor plastinatie, de conserveringstechniek die toegepast is. Volgens de actievoerders gebruikt Real Human Bodies mogelijk resten van geëxecuteerde gevangenen.

Moeite

Sommige bezoekers zijn verbaasd als ze horen over de herkomst van de tentoongestelde lichamen. ,,Ik heb daar wel moeite mee’’, zegt bezoekster Josefine Kronenberg (56) uit Beuningen. ,,Als je na je dood opeens ergens te zien bent, moet je hier bij leven toestemming voor hebben gegeven. Je moet er niet aan denken dat je zomaar ergens ligt.’’



Ze bekijkt een van de zes opgezette, staande lichamen van volwassenen. Verder zien bezoekers er vooral veel ledematen en organen naast elkaar opgesteld, zoals het hart, de longen en geslachtsorganen, steeds voorzien van een tekst met uitleg over de anatomie. Veel bekijks trekken vooral de longen van een niet-roker en de zwarte longen van een roker, recht daarnaast. Over de vier dode baby's die verderop naast elkaar liggen, verschillen de meningen. ,,Nogal luguber’’, vindt Arjen Joling (31). ,,Het hoort bij het leven, dus goed dat ze dit ook tonen’’, vindt Mariska Coppes.

Entertainmentgehalte

Bezoeker Bram Bulsink (21) uit Nijmegen vindt de expositie 'vooral een hoog entertainmentgehalte hebben'. De tentoonstelling dient volgens hem geen wetenschappelijk doel, zoals de organisatie beweert. ,,Het is best indrukwekkend, maar het zou echt interessant zijn als experts een praatje houden. Nu zijn gewoon allerlei lichaamsdelen in een zaal gezet en hangt er wat tekst bij.’’

Quote Het is jammer dat er geen experts rondlopen die een praatje houden. Bram Bulsink, bezoeker

Babylijkjes

Bezoeker Jens van Toor (29) is meer onder de indruk van de expositie. ,,Ik vind het ontzettend interessant. Het zijn gewoon echt mensen geweest, dat is lastig te beseffen. Bij een deel vermoed je inderdaad wel dat het om Aziaten gaat. Zelf weet ik er het fijne niet van over hoe ze hier zijn gekomen’’, zegt hij naast de dode babylijkjes.

Richard Verbeek (35) uit Beuningen maakt zich niet druk over de ophef. ,,Er gebeurt zoveel in de wereld, dit is het laatste waar ik me druk om kan maken. Het verandert niets aan wat ik wil zien.’’

Twee tegenstanders van Real Human Bodies houden vrijdagmiddag een protestactie en delen flyers uit tegen de expo. Ze eisen dat de politie onderzoek doet naar de herkomst van de lijken en dat de expo stopt.

