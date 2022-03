Illegale Nijmegenaar drie jaar de cel in voor drie overvallen

De man, die al tien jaar illegaal in Nederland verblijft, stond op de uitkijk bij een gewapende overval op de Jumbo aan de Fenikshof in juli vorig jaar. Hij zegt dat hij dat deed in ruil voor drugs. Hij was zwaar verslaafd in die tijd. De rechtbank veroordeelde hem voor medeplichtigheid.



Het is nog altijd niet duidelijk wie degene is die met een bivakmuts op het personeel bedreigde met een vuurwapen en er vandoor ging met de kassalade.