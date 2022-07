In Bisonbaai gevonden dode is vermiste Vierdaagseloper (64) uit gemeente Sluis

Dinsdagmiddag ging een van de campinggasten, een 64-jarige inwoner van de gemeente Sluis, nog even zwemmen in de Bisonbaai even verderop in de Ooijpolder. Het zou zijn eerste Vierdaagse zijn. Hij was enthousiast, een super gezonde man, zo weten ze bij camping-boerderij De Plak van de familie Willemsen in Persingen. ,,Het is vreselijk”, aldus een woordvoerster.