In de rij voor de illusionisten van Mindf*ck in Nijmegen

,,Dit is een hele leuke", lacht eigenaar Monique Kaufman van de boekhandel als rond het middaguur haar boekhandel volstroomt. ,,We hebben natuurlijk wel vaker optredens hier, maar dit is vergelijkbaar met Twan Huijs, Sonja Barend, Geert Mak." Vanuit de wijde omgeving zijn fans van het illusionistenduo naar Nijmegen gekomen. Zoals de 22-jarige Milou Kloppenburg uit Wehl, voor wie het korte optreden heel bijzonder is: ze wordt op het podium gevraagd en met haar wordt een truc uitgevoerd. ,,Heel bijzonder, onbeschrijfelijk."

Afgesproken werk

Mids spreekt haar na afloop nog even aan, als ze de lange rij voor mensen die het boek van Mindf*ck willen laten signeren heeft doorstaan. Ze vertelt hem dat mensen denken dat haar podiumoptreden afgesproken werk was. Mids: ,,Dat denken mensen heel vaak. Maar we kennen elkaar niet toch?"

Het optreden in Nijmegen is het tweede van de dag. Eerder in de ochtend was het duo in Tilburg, later op de dag worden Arnhem en Enschede nog aangedaan. En op zondag vier plaatsen in het noorden van het land.