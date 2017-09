In deze gemeenten kregen vrouwen een bon voor wildplassen

Plasboetes

In Oost-Nederland is Nijmegen met 371 boetes de wildplasstad bij uitstek, bij 7 daarvan is niet vastgelegd of het om een man of vrouw gaat. Arnhem volgt met 247 boetes (waarvan 3 voor vrouwen) in 2016. In totaal beboetten agenten vorig jaar iets meer dan 16.000 mensen (á 140 euro) voor wildplassen. 131 daarvan waren vrouwen. Het leverde de staatskas ruim 2,2 miljoen euro op.