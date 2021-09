In dit nieuwe restaurant is vegan food de norm: ‘200 gram vlees op je bord, dat is niet meer van deze tijd’

Het lijkt een restaurant van de toekomst: op de menukaart staat veganistisch ijs en vitamineboosters van restjes fruit. Aan de kassa worden geen bonnetjes geprint om papier te sparen, en in de keuken werken jonge jongens uit Eritrea, die nog niet zoveel ervaring hebben in de horeca. De op gas brandende terrasverwarmers worden vervangen door elektrisch verwarmde kussens.



Super groen, bewust en (grotendeels) vega. Dat idee moet wel van extreem groene harten komen, zou je denken. ,,Terwijl ik eigenlijk een enorme vleesliefhebber ben’’, vertelt mede-eigenaar Joël Nunes Xavier de Medeiros (36) een beetje schoorvoetend. ,,Het eten van 200 gram vlees per dag is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus ben ik gaan ontdekken wat voor goede gerechten je kunt maken zonder vlees, of dierlijke producten.’’