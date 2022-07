In dit oude damespensionaat vormt zich een minimaatschappij (en er is nog plek vrij)

Grondperso­neel Airport Düsseldorf gaat woensdag in staking

DÜSSELDORF - Het grondpersoneel van de ook in Nederland populaire luchthaven in Düsseldorf gaat morgen (woensdag) één dag in staking. Daardoor zal een aantal vluchten geschrapt worden: passagiers wordt aangeraden de websites van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden om te zien of ze wel kunnen vliegen.

26 juli