In Nijmeegse ziekenhuizen nog geen staking, ‘maar wat niet is, kan altijd nog komen’

Vrijdaginterview Kickboks­scheids Joop Ubeda (71) uit de Wolfskuil: ‘Rauwe volkswijk werd bakfietsen­pest’

9:56 Joop Ubeda (71) is scheidsrechter op 's werelds grootste kickboksgala's, sportschoolhouder en boven alles oer-Nijmegenaar. Geboren en getogen in de Wolfskuil zag hij zijn wijk veranderen van rauwe volksbuurt in 'een tweede Nijmegen-Oost met al die bakfietsfiguren'. Over Nijmegen als vechtsportstad, het scheidsrechtersvak en een leven lang in 'de Kuul'.