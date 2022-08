Inbraakgolf bij Nijmeegse Hortus duurt voort, beveiliging wordt opgeschroefd

Autodelen in de lift in Nijmegen: meer aanbieders en gebruik stijgt

NIJMEGEN - Autodelen is populair onder Nijmegenaren. Ze rijden in een wagen van Greenwheels, Amber of MyWheels. Of ze huren een auto van een buurtbewoner via SnappCar. Bij dit deelplatform is het aantal boekingen verdubbeld ten opzichte van met vorig jaar.

3 augustus