Inbrekers slaan toe bij Museumpark Orientalis: ‘Koperen buizen en werkspullen gestolen’

De inbraak vond vorige week plaats, in de nacht van donderdag op vrijdag. ,,Het is gebeurd in een gebouw waar op dit moment verbouwd wordt”, zegt directeur Sietse Jager. ,,Er is ook geprobeerd in te breken in het hoofdgebouw maar daar ging het alarm af.”

Bij de inbraak zijn koperen buizen en gereedschappen zoals schuurmachines buitgemaakt. ,,Dat zijn niet onze spullen, maar die van de aannemer. Dat vinden we erg vervelend.” De materiële schade valt voor het museumpark zelf relatief mee. ,,De inbrekers hebben deuren geforceerd, dat kost ons een paar honderd euro.”

Maatregelen

De schrik zit er bij Jager wel in. ,,We hebben naar aanleiding van deze inbraak maatregelen genomen. We hebben voortaan extra camerabeveiliging op het terrein. En na een gesprek met de wijkagent wordt er in de avonduren extra gepatrouilleerd.’’

Inbrekers in de kraag gevat

Een maand geleden probeerden drie mannen al in te breken bij het museumpark. Destijds zag een oplettende omwonende echter dat het hek werd doorgeknipt. De politie werd ingeschakeld en de drie werden in de kraag gevat. Of zij weer op vrije voeten waren ten tijde van de inbraak vorige week, is niet bekend.

Contact met hortus

Jager geeft aan contact te hebben met Hortus Nijmegen in het Nijmeegse park Brakkenstein. Daar werd in dezelfde week meermaals ingebroken en zelfs brand gesticht. Ook hier werden werkspullen buitgemaakt. ,,Of er een verband is weet ik niet en durf ik ook niet te zeggen, maar de zaken lijken wel op elkaar”, aldus Jager. In beide gevallen zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.