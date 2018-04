'Ineens' liggen er twee rokende granaten in de tuin bij Sanadome

Voorbijgan­gers vinden dode otter langs Rijksweg in Beek

14:13 BEEK - Het was even schrikken voor voorbijganger Frans Merkes uit Ubbergen. Tijdens een ochtendwandeling liep hij even na 07.00 uur op de Rijksweg (N325) in Beek, vlak voorbij de brandweerkazerne, opeens langs een dode otter. 'Een a-typische plek', volgens ecoloog Bart Beekers.