Inschrijfsysteem Nijmeegse Vierdaagse werkt niet en zorgt voor irritatie

column 'T Plein: Verzets­deel­ne­mers voelden zich niet altijd helden

12:54 In 2004 sprak ik urenlang met (de inmiddels overleden) Albert Postma over zijn deelname aan het Nijmeegse verzet. Hij kwam niet aanzetten met spannende, opgesmukte verhalen. Hij zag het 'simpel als zijn plicht om in actie te komen tegen die brullende Duitsers'. Hij had al voor de oorlog gezien hoe ze op joden jaagden. 'Je deed wat je te doen stond', was zijn motto.