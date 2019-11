Inspectie: wachtlijst voor jeugdhulp betekent risico voor suïcidale jongeren

De jongere pleegde suïcide, nadat de kinderrechter in november een individuele behandeling had verordonneerd. Daarmee was in januari, tot het moment dat de zelfdoding plaatsvond, nog steeds niet gestart.



Dat wachtlijsten bij gemeenten een rol kunnen spelen bij suïciderisico's van cliënten bij de Heldringstichting, komt omdat sinds 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inkoop van gespecialiseerde behandelingen in de gesloten jeugdhulp. De wachtlijst bij de voor de jongere verantwoordelijke gemeente, onbekend is welke, heeft snelle toewijzing van de gewenste behandeling verhinderd.