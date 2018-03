Internetcriminaliteit in Nijmegen: 'Al mijn geld was in één keer foetsie'

De loden rugzak van Jan Rensen: 'Nachten zwierf ik door de Beekse bossen'

9:55 BEEK - Meerdere keren raakte Jan Rensen (71) alles kwijt. Zijn in 1985 gekochte rugzak is, tot op de dag van vandaag, de meest constante factor in het leven van de kunstenaar. In de Kleine Bartholomeuskerk in Beek houdt hij komend weekend zijn eerste tentoonstelling, een expo waarin alles van dat turbulente bestaan samenkomt.