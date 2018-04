Intimidatie en overlast in Leuvensbroek: 'Het lijkt wel wildwest'

Zeven grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

7:33 BERG EN DAL - Naar bed gaan in Nijmegen en de volgende ochtend wakker worden in Berg en Dal. Dat kunnen gasten van hotel Konbanwa (voormalige Sionshof) in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 meemaken. Dan vindt er namelijk, zo is althans het plan, een grenscorrectie plaats tussen Nijmegen en de gemeente Berg en Dal.