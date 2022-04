Inwoners regio kunnen extraatje van 800 euro voor energienota aanvragen

‘De prijzen van gas en elektriciteit zijn natuurlijk hard gestegen. Dat is vooral zwaar voor inwoners die al een laag inkomen hebben’, laat de Berg en Dalse wethouder Irma van de Scheur in een persbericht weten. ‘Wij willen financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. En zijn daarom blij dat we hiermee deze inwoners de helpende hand kunnen bieden.’

Uitkering? Dan komt het automatisch

Inwoners die al een uitkering van de gemeente ontvangen en aan alle voorwaarden voldoen, krijgen het geld al automatisch gestort op de rekening eind april of begin mei. Inwoners zonder uitkering maar wel met een laag inkomen moeten de toeslag via een formulier aanvragen.

Het gaat in Berg en Dal en Mook en Middelaar om mensen die minder dan 120 procent van de bijstandsnorm verdienen. Heumen legt de lat wat hoger bij 130 procent van die bijstandsnorm. Die formulieren komen in mei beschikbaar. Aanvragen kan tot en met het eind van het jaar.

Nijmegen helpt meer mensen

Ook in andere gemeenten, zoals Nijmegen, krijgen inwoners met een laag inkomen deze compensatie. In de stad is vooralsnog een bedrag van 600 euro beschikbaar. Verschil is dat Nijmegen meer mensen helpt, namelijk alle huishoudens die tot 130 procent van de bijstandsnorm hebben in plaats van 120 procent.