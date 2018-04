iPad in cel voor jeugdige gedetineerden in Nijmegen

Politie zoekt nog uren naar identiteit van aangereden Nijmeegse in Mook

23 april MOOK - De politie tastte nog tot ongeveer 23.00 uur in het duister over de identiteit van de fietsster die maandagmiddag werd aangereden op een rotonde aan de Raadhuisstraat in Mook. De vrouw botste daar met een auto en werd ernstig gewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.