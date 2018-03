Irma uit Nijmegen woonde tien jaar tussen het puin

Eindeloos verbouwenVol goede moed begin je meestal aan een verbouwing. Maar dan volgen de tegenslagen, moet je je privacy opgeven en weg is het plezier. ,,Niemand in mijn omgeving zat er zo bij als wij. Ik werd er neerslachtig van.”

Als Janet van Spil (37) van tevoren had geweten hoe de verbouwing zou verlopen, had ze haar huidige huis nooit gekocht. De zelfstandig ondernemer en moeder van Thomas (9) en Sophie (8) woonde met haar gezin ruim drie jaar noodgedwongen bij haar schoonouders. Half december 2017 kwam voor het gezin ein-de-lijk een eind aan de verbouwing. ,,Het belangrijkst voor ons is dat we na zo'n lange tijd weer als gezin bij elkaar wonen en dat mijn schoonouders hun privacy terug hebben.”

Quote Mijn schoonouders boden aan een jaartje bij hen in te trekken Janet

In 2014 viel Van Spils oog op een nieuwbouwproject in haar dorp Ruinerwold, net boven Meppel. Haar man Marcel (39) en zij verkochten daarop hun huis. ,,Dit ging sneller dan verwacht. Daardoor waren we tijdelijk dakloos. Mijn schoonouders boden aan een jaartje bij hen in te trekken.” Een prima plan, dat was nog wel uit te zingen. Maar toen tekenden omwonenden bezwaar aan tegen de plannen. ,,Het ene na het andere bezwaar volgde. En elk nieuw bezwaar betekende zes weken uitstel.”

Pyjama

Voor het gezin - én voor opa en oma - brak een tijd van onzekerheid aan. ,,Onze privacy was weg. Hoe goed je het ook met elkaar kunt vinden, je past je toch aan elkaar aan. Je loopt bijvoorbeeld niet de hele dag in je pyjama.” Janet en Marcel maakten goede afspraken met hun (schoon)ouders op het moment dat ze hun intrek namen. ,,De zeggenschap over de kinderen bleef bij ons. Eten zouden we gezamenlijk doen, maar we gingen boven wonen.”

Duidelijke afspraken maken voor je aan een verbouwing of verhuizing begint is essentieel, zegt psycholoog Christel Westgeest, auteur van het boek Verhuizen met kinderen. ,,Het is een grote verandering die stressvol kan zijn.”

Zelf verhuisde Westgeest in 2007 met drie kleine kinderen naar Canada. Ze verwerkte die ervaringen in haar boek. ,,Elkaar de ruimte geven kan belangrijk zijn. Ga bijvoorbeeld een dagje of middag iets leuks voor jezelf doen, buiten de deur.”

Volledig scherm Irma Boekhorst met Oscar en dochter Anna (5). © Koen Verheijden

Irma Boekhorst (38) uit Nijmegen weet inmiddels als geen ander wanneer ze het werk even moet neerleggen. Samen met haar partner Oscar (44) heeft ze een verbouwing van tien jaar achter de rug in hun eerste 'grote mensenhuis'. Ze woonden 'gewoon' in het huis tijdens de verbouwing. ,,Alles aan het huis is aangepakt. Zo kwamen er nieuwe vloeren in, moest beton worden gestort en kwam er een nieuwe riolering. We hebben alleen de buitenmuren niet aangeraakt.”

Poedersuiker

Boekhorst weet nog dat zij haar huis - na een vakantie in Kroatië - aantrof onder een dikke laag 'poedersuiker'. ,,Ik zat daar aan de wijn terwijl een stukadoor bezig was in ons huis. Dat is niet fijn thuiskomen, al was ik er op voorbereid. Je weet dat je nooit helemaal ontspannen kunt leven in een huis dat wordt verbouwd.”

Tijdens de verbouwing werd Anna (5) geboren en werden twee ondernemingen gerund. Oscar, architect, werkte vanuit zijn kantoor, dat inmiddels af is. Irma moest haar vak als illustrator voortzetten vanuit de keuken in aanbouw.

Quote Bij anderen was alles netjes en opgeruimd. Dat miste ik. Ik werd er verdrietig en neerslachtig van Irma

De Nijmeegse raakte na twee jaar in een dip. ,,Het vroor in delen van het huis omdat we daar geen verwarming hadden. Niemand in onze omgeving zat er zo bij als wij. Bij anderen was alles netjes en opgeruimd. Dat miste ik. Ik werd er verdrietig en neerslachtig van.”

Ze besloot rigoureus te 'ontspullen'. ,,Dozen met boeken en overgebleven kerstcadeaus: ik zorgde dat ze uit het zicht waren. En ik laste een bouwpauze in van een paar weken. Wat ook helpt: klussen per ruimte afhandelen. Begin niet met de kozijnen in de keuken als ze in de slaapkamer nog niet af zijn.”

Quote Begin niet met de kozijnen in de keuken als ze in de slaapkamer nog niet af zijn Irma

Ook Janet van Spil begon tijdens de verbouwing haar eigen bedrijf. Ze deed haar werk als virtual assistant vanaf bed. ,,Als ik een telefoontje wilde plegen, stond mijn schoonmoeder de was op te vouwen. Dat is natuurlijk niet ideaal.” Bij Janet en Marcel kwam de dip ook. ,,We hadden een lange adem, maar dachten op een gegeven moment: de bouw moet snel beginnen, anders gaan we op zoek naar iets anders. Mijn schoonouders hadden er minder moeite mee dan wij. Maar toch vonden zij ook dat er iets moest veranderen.”

Volgens psycholoog Westgeest moet je de lat niet te hoog willen leggen. ,,Als je merkt dat je te weinig energie hebt, kribbig bent, een kort lontje krijgt of pijn hebt in je rug, dan moet je aan de rem trekken.”

Ook belangrijk: spreek een deadline met je partner af. ,,Willen volhouden is niet erg. Maar soms moet je ook je 'verlies' kunnen nemen.”

Hechter

Janet van Spil en haar familie konden in juni 2017 met de bouw beginnen. Nu heeft ze eindelijk haar eigen werkkamer. Het geduld heeft het gezin ook moois opgeleverd: ,,We hebben geld kunnen besparen en de relatie met mijn schoonouders is hechter geworden.”