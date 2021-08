Is de beroemdste bioscoop van Nijmegen een stille dood gestorven?

Geen groots afscheid. Zelfs geen aankondiging op Facebook, of op de onlangs offline gehaalde website. Zonder enige ruchtbaarheid is de beroemdste bioscoop van de stad gesloten. Op 14 december vorig jaar, een dag voordat de tweede lockdown inging, werden er voor het laatst films vertoond. Toen in juni overal in Nederland de filmzalen heropenden, bleef Carolus - of: Vue Nijmegen Plein, zoals de officiële naam in de laatste jaren luidde - dicht.